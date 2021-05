A Varese parametri positivi: contagi sotto la soglia di guardia

La curva scende. Dopo i dati preoccupanti di settimana scorsa, il trend della circolazione del virus è in diminuzione. Rispetto a sette giorni fa, a fronte di un aumento dei tamponi eseguiti ( 23.407 contro i 22.991) il tasso di positività è sceso dal 12,7% all’attuale 10,6% ( in questo conteggio sono ricompresi anche i tamponi di fine quarantena). I nuovi positivi sono stati 2472 contro i 2918 dell’ultima settimana di aprile. Un numero sempre cospicuo che colloca le province di Varese e di Como tra quelle con la maggior incidenza lombarda ma i segnali sono confortanti. L’età media ormai sfiora i 40 anni, segno che la campagna vaccinale sta funzionando nella protezione delle fasce di popolazione più anziana.

L’andamento dell’incidenza per 100.000 abitanti torna stabilmente sotto la soglia di guardia dei 250 contagi anche in tutti i distretti afferenti all’ASST Sette Laghi mentre in quelli dell’Asst Valle Olona si mantengono ben al di sotto della soglia di guardia con il territorio del Saronnese ormai vicino ai 100 casi ogni 100.000 abitanti.

La campagna vaccinale in provincia di Varese ha raggiunto quota 230.000 residenti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino mentre quelli che hanno concluso il percorso sono poco più di 87.000.

Tra gli over80 risulta vaccinato con una dose il 63,3% della popolazione residente e due terzi hanno già ricevuto anche il richiamo. 7573 anziani allettati sono stati raggiunti a domicilio per la prima volta mentre 1885 hanno completato il ciclo. il 45,3% dei disabili gravi è stato convocato per il primo appuntamento mentre il 40% ha fatto anche il richiamo. Oltre 14.000 vulnerabili sono stati vaccinati di cui con la prima dose 13.105 e 1574 con entrambe. Regione Lombardia ha aperto anche ai conviventi: 3787 persone raggiunte con la prima dose e 32 anche richiamate, e ai famigliari: 132 vaccinati con prima dose e 8 anche con richiamo.

Nel Varesotto infine è stato vaccinato il 54,7% degli utenti nelle RSA.

Riaprono le prenotazioni per il personale sanitario della fascia 1bis. Ats sta verificando quanti ancora non si sono sottoposti a vaccinazione e per quale motivo. Ricordiamo che per quanti svolgono attività sanitaria in ambito medico, odontoiatrico, radiologico o in farmacia vige l’obbligo vaccinale.