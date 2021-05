Varese in piazza per dire #temposcaduto al Senato per il DDL Zan

Grande affluenza oggi pomeriggio in piazza Monte Grappa a Varese, per la manifestazione a favore del ddl Zan organizzata da Arcigay, a cui hanno partecipato diverse realtà politiche e sociali cittadine.

Varesenews ha intervistato alcuni dei partecipanti che hanno spiegato perché era giusto oggi presenziare alla manifestazione.

«È giusto essere in piazza oggi perché è ora che il Senato approvi questa legge – spiega Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – è ora che lo Stato faccia qualcosa jn merito ai crimini di odio».

Presenti molti rappresentati di associazioni e partiti politici, tra cui anche il Sindaco di Varese Davide Galimberti: «I diritti sono un valore fondamentale per il nostro paese, per l’umanità – ha commentato – siamo qui per affermare la necessità di far prevalere i diritti di tutti».

Questo decreto, che così faticosamente sta cercando di diventare una legge potrebbe diventare la svolta morale del paese: oltre a portale ad una maggior tutela delle minoranze spesso discriminate, sarebbe soprattutto l’aiuto necessario all’Italia per diminuire atti di violenza e criminalità.