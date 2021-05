Anche Varese scende in piazza il 15 maggio per la mobilitazione nazionale sul DDL Zan

“Legge Zan e molto di più: #NonUnPassoIndietro”. È questo il nome della campagna di mobilitazione a livello nazionale, scelto per sostenere il disegno di legge Zan* contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, e protestare contro i continui ritardi della sua calendarizzazione in Senato.

La manifestazione si svolgerà Sabato 15 maggio, alle ore 16, in contemporanea nelle piazze di numerose città italiane e tra queste anche a Varese, con Arcigay Varese che aderisce alla campagna e presidierà piazza Monte grappa.

“Il disegno di legge è fermo al Senato e non procede. Non possiamo abbassare la guardia sulle discriminazioni e sul linguaggio d’odio che colpisce donne, persone LGBT e con disabilità – sottolinea Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese e membro del Consiglio Nazionale di Arcigay – questa è una legge che non impedisce la libertà di espressione ma che previene il fenomeno della violenza per orientamento sessuale, identità di genere, sesso e disabilità non solo con l’introduzione di specifiche aggravanti ma anche attraverso la formazione e l’informazione delle persone. Una legge di civiltà presente in molti Paesi europei e da molto tempo. Non c’è più tempo da perdere: approviamola subito”.

La manifestazione sarà aperta, plurale e apartitica. Verrà svolta nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti e i volontari presenti in loco faranno rispettare distanziamento e l’uso corretto delle mascherine.