Lista Progetto Concittadino 2021 al presidio per l’approvazione del ddl Zan a Varese

(foto di repertorio)

Lista Progetto Concittadino 2021, che unisce le tre formazioni della Lista Civica Progetto Concittadino, dei Verdi Città di Varese e di Collettiva, aderisce alla mobilitazione nazionale “Legge Zan e molto di più – #NonUnPassoIndietro” che si terrà sabato 15 Maggio 2021 in molte piazze italiane. Varese partecipa all’iniziativa con il presidio organizzato da Arcigay Varese in Piazza Monte Grappa dalle 16.00.

«Vogliamo sostenere l’approvazione del DDL Zan, la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, e protestare contro il blocco in Senato che dura ormai da troppo tempo – spiega la nota della formazione – Non si può aspettare oltre per una legge antidiscriminatoria ed egalitaria che punta a realizzare quella pari dignità che la costituzione riconosce a ciascuna persona, oltre che ad allineare la legislazione italiana ad una risoluzione contro l’omotransfobia già introdotta dal Parlamento Europeo».