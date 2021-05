Vetro rotto, furto su un’auto alla Canottieri di Somma Lombardo

Brutta sorpresa per una signora vittima di furto in auto a Somma Lombardo: nella serata di mercoledì 5 maggio ha trovato la sua auto danneggiata.

È accaduto intorno alle 19, al parcheggio dello spiaggione della Canottieri di Somma, in riva al Ticino: i ladri hanno rotto un vetro e hanno rubato la borsa della proprietaria del veicolo, che fortunatamente per lei non conteneva nulla.

Nella zona potrebbero esserci telecamere di videosorveglianza, non è detto che si arrivi a scoprire qualcosa. Per ora rimane il danno al veicolo.