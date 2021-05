“Vodka”, l’inedito del rapper luinese Giostra

«Mi chiamo “Giostra” perché non sto mai fermo, da piccolo era il mio soprannome e adesso è diventato il mio nome d’arte».

Il 24 aprile è uscito “Vodka” il nuovo inedito di Giostra: un brano rap sperimentale, con suoni che spaziano all’indie all’elettronica e che parla di un “classico sabato sera al bar”.

«È ispirato ad un qualsiasi ragazzo che esce la sera e tra amici finisce per eccedere con l’alcool. Con il finale divertente della sua ragazza che lo prende in braccio e lo porta a casa», ci racconta Lucio.

Giostra si definisce uno “storyteller” perché è esattamente quello che dichiara di fare nelle sue canzoni: raccontare delle storie.

“Vodka” è il primo inedito di quattro di un Ep che uscirà sotto “Best Indie Italia”, l’etichetta discografica con cui Giostra ha firmato due mesi fa. Scritto e cantato da lui e prodotto da “AR.CA”, la traccia audio è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

«Ho iniziato a rapportarmi con la musica a quattordici anni, scrivere mi ha aiutato in quei primi periodi della adolescenza in cui tutto sembrava andar male – ci racconta Lucio – Quando poi ho capito quanto la musica fosse importante nella mia vita, ho cercato di migliorarmi giorno per giorno».

Un ragazzo che si definisce bipolare artisticamente parlando. Oltre alla musica come sua grande passione, studia recitazione.

«La musica per me è tutto. Della mia musica dico sempre che si deve sentire, vedere e toccare, perché cerco di inserirci tanta teatralità».

Giostra ha l’ambizione di fare della musica un suo lavoro, ma consapevole che attualmente la scena musicale è satura, punta a ricreare una sua nuova dimensione artistica: «Mi piacerebbe continuare a recitare e a scrivere per poi fonderle insieme come unica espressione del “bello” e del “brutto” che la vita ci riversa; lasciare alla recitazione la parte più comica e poi finire con la musica, con cui racconto la vita da un altro punto di vista».

Giostra sta già lavorando agli altri tre inediti ma ancora non ci ha detto come si chiamerà l’Ep. Un velo di mistero rimane intorno alle sue prossime uscite.