Volandia Teen Camp 2021

Volandia Teen Camp

è il campus estivo per ragazzi da 13 a 18 anni, organizzato presso Volandia – Parco e Museo del Volo.

Vivi l’esperienza di volare con un istruttore su Cessna e/o Tampico.

Trasferta con minivan privato presso Aeroporto Pietro Venanzi di Biella.

Attività con istruttori dedicati

Simulazione di volo

Lezioni e utilizzo di droni

I misteri dello spazio e Astroquiz

Modellismo aeronautico

Gare di macchine radiocomandate

Conosci il Jet con il comandante Boscolo, già solista delle Frecce Tricolori.

Settimana dal 21 al 25 giugno e dal 28 giugno al 2 luglio.

Gruppi di 12 allievi al massimo per ciascuna settimana.

Ingresso ore 8.30/9.00, uscita ore 17.00/17.30

Mercoledì e giovedì ragazzi divisi in due gruppi, per recarsi un gruppo alla volta a Biella per la Giornata del Volo.

Prezzo

Euro 240 a settimana

Previste riduzioni per fratelli e per la partecipazione a due settimane di campus.

Nella quota è inclusa la trasferta a Biella, il volo, le assicurazioni, i pasti, il materiale per modellismo, gli istruttori di simulazione e droni.

Il campus si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia.