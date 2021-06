Acquedotto in sofferenza, il Comune di Cunardo chiede di limitare il consumo idrico

La persistente siccità e l’utilizzo elevato dell’acqua ha imposto al Comune di Cunardo di emanare una comunicazione in cui chiede ai cittadini di usare l’acqua con parsimonia.

A seguito del rilevante aumento dei consumi idrici l’acquedotto comunale si trova infatti in difficoltà.

La società che se ne occupa sta già provvedendo a monitorare i consumi e a verificare se ci sono state eventuali perdite.

Pertanto, fino a quando il problema non sarà risolto, è opportuno contenere i consumi non strettamente indispensabili e limitare l’utilizzo dell’acqua.

Per ulteriori segnalazioni contattare il seguente numero: 800508740

Molte località sul lago nel nord della provincia registrano, soprattutto nel week end, un’impennata dei consumi idrici. Per questo motivo ricordiamo anche, a chi è in possesso di piscine più grandi di 5x2x1 mt, di richiedere il nulla osta per riempirle.