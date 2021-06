Amanda Ferrario torna a dirigere l’Ite Tosi e festeggia i diplomati del 2020

L’anno scolastico 2019/2020 è stato un anno difficile e molto impegnativo per tutti noi, ma in particolare per gli studenti che hanno affrontato l’ultimo anno di studio e un esame di maturità diverso. Per questo il Tosi ha deciso, nel pieno rispetto delle norme antiCovid e con le debite autorizzazioni della prefettura, di festeggiare i suoi maturati dell’anno 2020 con una cerimonia dedicata oggi pomeriggio (martedì) dalle ore 17,30.

Sebbene senza poter festeggiare con un rinfresco e un momento musicale, la cerimonia si svolgerà come celebrazione nel cortile della scuola. Saranno presenti i 365 maturati dell’anno scolastico 2019/2020 tutti vestiti con tocco e toga. Sfileranno divisi per classe e saranno accompagnati dell’inno nazionale. Verranno consegnate 60 borse di studio a tutti i diplomati con 100 e 100 e lode e ai due studenti (maschio e femmina) con la media più alta di tutto l’istituto.

Commenta Amanda Ferrario, tornata al suo posto di dirigente dopo la parentesi ministeriale: «Sarà una cerimonia sobria, ma significativa. Come preside del Tosi, al mio rientro in servizio,

introdurrò le celebrazioni, a seguire i saluti dell’assessore ai servizi educativi, alla persona, ai servizi demografici e all’innovazione, Gigi Farioli. Essere qui oggi per me significa molto: la scuola è il futuro e insieme possiamo fare davvero la differenza».

L’istituto ha scelto di avere al tavolo una rappresentanza delle forze dell’ordine e del mondo ospedaliero in omaggio al periodo particolarmente complicato vissuto con la pandemia. Rivolgeranno dunque un saluto agli studenti il Capitano dei carabinieri Anna Maria Putortì, il tenente della guardia di Finanza Daniele Torrice e l’infermiere dell’ospedale di Busto Arsizio Diego Rossini, tutti impegnati in prima linea per l’emergenza.

Ci sarà il saluto dei tre ex rappresentanti degli studenti, maturati lo scorso anno, Aurora Bezzon, Giulia Minerva e Simone Pupo. Tra il pubblico saranno presenti il presidente della Fondazione Merlini, Guido Gregori, la presidente dell’Associazione Noi del Tosi, Vanna Colombo Bolla e i due ex dirigenti del Tosi, Nadia Cattaneo e Benedetto Di Rienzo che non hanno mai smesso di impegnarsi a favore della bella comunità educante del Tosi.

L’Ite Tosi ringrazia gli sponsor delle borse di studio: Fondazione Merlini, Associazione Noi del Tosi, Reti s.p.a., Banca di Credito Cooperativo, Famiglia montanini, Tre Gi, Remax Karma Gallarate, Servizi Informatici s.r.l., Dueci, Cassa Lombarda, Tipografia Candiani e famiglia Testa.

«Ritornare a scuola un anno dopo a festeggiare la fine di un percorso è per noi l’inizio di un nuovo

corso. Significa affermare l’importanza e il valore della scuola e della comunità che rappresentiamo» – ha concluso la dirigente che è attualmente anche impegnata come candidata sindaco alle prossime amministrative di Busto.