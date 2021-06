Andar per rifugi in Lombardia

Facilmente raggiungibili da tutta l’Italia e dall’Europa, le numerose valli della Lombardia offrono paesaggi naturali di rara e autentica bellezza, dove respirare l’aria fine del ghiacciaio, osservare la flora e fauna alpina, camminare a bassa quota tra boschi e pascoli dove l’uomo e la natura vivono in completa armonia.

Con l’arrivo dell’estate, Rifugi di Lombardia si fa promotrice di una serie di iniziative volte a tutelare il patrimonio umano, storico, culturale e ambientale nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio. Non solo mete da raggiungere dopo una giornata di trekking o da cui partire alle prime luci dell’alba per un’ascensione alpinistica: i Rifugi di Lombardia sono anche luoghi di condivisione, in cui instaurare rapporti spontanei ed autentici tra gli appassionati della montagna.

Dal 19 giugno 2021 le oltre 180 strutture dislocate nelle Alpi e Prealpi lombarde accolgono e ospitano in tutta sicurezza i tanti amanti della natura e dello sport, configurandosi come il posto ideale per esplorare luoghi selvaggi dagli scenari unici e mozzafiato. Non manca la possibilità di scoprire le valli lombarde a piedi o in mountain bike, oppure semplicemente di rilassarsi assaporando l’ospitalità familiare e i sapori autentici. I singoli rifugi propongono una serie di attività con lo scopo di divulgare e diffondere una corretta educazione in difesa dell’ambiente alpino attraverso progetti e itinerari adatti a grandi e piccini: festival musicali, spettacoli teatrali, letture, sessioni di yoga, cori di montagna e degustazioni enogastronomiche sono solo alcune delle proposte consultabili nella sezione eventi del sito ufficiale rifugi.lombardia.it/ iniziative-ed-eventi/eventi.

Tra le iniziative per la stagione estiva, dallo scorso 15 giugno è tornato a grande richiesta il concorso Girarifugi e Alpeggi, organizzato dall’associazione Assorifugi in collaborazione con Regione Lombardia ed ERSAF, che premia i camminatori più fedeli con buoni pernottamento nei rifugi, prodotti d’alpe e gadget DF Sport Specialist. Per scoprire come partecipare e per consultare anche l’elenco completo dei rifugi e le loro iniziative, è possibile visitare il sito rifugi.lombardia.it.

Da sabato 26 giugno fino a sabato 4 settembre torna anche la rassegna “Sapori di Valle Camonica” un calendario di gustose proposte organizzate da Consorzio per la tutela del formaggio Silter e dal Consorzio vini di Valle Camonica con il supporto di Assorifugi. Un viaggio nei rifugi di Brescia per svelare i gusti agroalimentari della Valle Camonica, alla riscoperta di gusti antichi, nascosti nella memoria e nel cuore dei valligiani.

Da non dimenticare anche “Save the mountains”, un nuovo entusiasmante progetto per coinvolgere i giovani e la montagna, promosso dal Club alpino italiano di Bergamo con il sostegno della Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia e di Ubi-Banca Bergamo, e con la collaborazione di Associazione Rifugi di Lombardia. Quest’estate, per tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni, ci sarà la possibilità di compiere un’escursione sui sentieri della Lombardia e di beneficiare di due voucher (comprensivi di mezza pensione), su minimo tre giorni di esperienza, nei circa 70 rifugi aderenti al progetto. Da questa settimana chi vorrà aderire al progetto potrà candidarsi utilizzando il form sul sito www.caibergamo.it.

Soggiornare in uno dei Rifugi di Lombardia è un’esperienza unica per chi vuole scoprire gli itinerari e l’anima montana del territorio lombardo trascorrendo un’estate piena di emozioni genuine in armonia con la natura. Sul sito rifugi.lombardia.it è possibile consultare l’elenco di tutti i rifugi presenti e scegliere quale raggiungere per iniziare la propria avventura.