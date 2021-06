Antistadio, il terzo proponente fa il tifo per l’Asd Città di Varese

Svelato anche il terzo partecipante alla gara pubblica per la gestione dell’antistadio, progetto promosso dal Comune di Varese per la realizzazione di una struttura provvisoria che riempia le richieste delle società che sono rimaste momentaneamente orfane del Palaghiaccio.

Dopo la Star Holding srl di Legnano, prima a presentare un piano, e l’Asd Città di Varese, che si è fatta avanti in extremis nell’ultimo giorno disponibile (venerdì 4 giugno), ecco la proposta di un imprenditore di Besozzo, Francesco Paolillo coinvolto nel progetto da Stefano Rovrena, geometra con studio a Varese e diverse esperienze nel mondo sportivo, gestore del Magister Sport di Barasso, con un progetto che al centro mette il padel, in linea con quello presentato dalla società di Legnano anche per le dimensioni della pista da ghiaccio (40×20).

«Ho letto della possibilità di presentare un progetto alternativo a quello della Star Holding e ho chiesto ad alcuni amici imprenditori di provarci insieme a me – spiega Rovrena, che al centro sportivo di Barasso ha investito sul padel creando nuovi campi -. Abbiamo puntato su un’idea che vede questo sport “nuovo” al centro. Se devo essere sincero, visto il progetto presentato dall’Asd Città di Varese, faccio il tifo per loro: sarebbe un valore in più per la città, offrirebbe una struttura di livello assoluto, con investimenti decisamente più rilevanti dei nostri. Facciamo volentieri un passo indietro di fronte ad un’offerta così importante».