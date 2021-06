Blitz di mercato Openjobmetis: è fatta per Alessandro Gentile

Talvolta il termine “bomba di mercato” è usato a sproposito per descrivere un qualsiasi acquisto a qualsiasi livello. Questa volta invece calza a pennello perché la Pallacanestro Varese ha firmato Alessandro Gentile per la prossima stagione.

Figlio e fratello d’arte, Gentile ha 29 anni ed esce da una stagione travagliata con l’Estudiantes Madrid (insieme ad Aleksa Avramovic), interrotta anzitempo a causa degli strascichi del Covid che aveva colpito l’esterno di origini casertane.

Oggi una vera e propria escalation: il nome fatto in mattinata da Prealpina come una suggestione lontana è diventato in poche ore di grande attualità e nel primo pomeriggio da più parti è arrivata la conferma di una trattativa praticamente conclusa. Un vero e proprio blitz sul mercato che riporta in Italia un giocatore tra i più forti ma anche tra i più discussi del movimento azzurro attuale.

Probabile che a fare da tramite sia stato coach Adriano Vertemati, il quale aveva allenato l’ex capitano di Milano ai tempi della Benetton Treviso, nel cui vivaio è cresciuto Gentile. Dopo aver vestito la casacca dei “Verdi”, l’ala (2 metri per 100 chili) ha giocato per sei anni a Milano vincendo due scudetti, una coppa Italia e alcuni premi individuali. Poi le brevi esperienze al Panathinaikos e all’Hapoel Gerusalemme, quindi Virtus Bologna e due volte l’Estudiantes, intervallate da una stagione a Trento. Ora, a 29 anni, la possibilità di dare una nuova svolta alla propria carriera con Varese: il suo probabile arrivo sta già dividendo i tifosi che – da avversario – non lo hanno mai amato. Avrà un anno di tempo per far cambiare loro idea (come avvenuto in passato con altri).