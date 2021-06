A Busto Arsizio arrivano i laboratori teatrali estivi per bambini e ragazzi

Con l’allentarsi delle restrizioni e l’avvicinarsi della stagione estiva, si moltiplicano le proposte per i bambini e ragazzi a Busto Arsizio, anche di tipo culturale.

Nelle prossime settimane prenderanno il via due cicli di laboratori teatrali estivi gratuiti, che si svolgeranno nel giardino della Sala Monaco della Biblioteca G.B. Roggia, con la collaborazione di progetto Zattera Teatro e dell’associazione Viandanti Teatranti.

«I laboratori teatrali estivi organizzati per bambini e adolescenti, in collaborazione con due realtà cittadine, sono una proposta culturale in cui crediamo molto, che affianca e integra quelle destinate al pubblico adulto, e hanno diversi significati», afferma l’assessora alla Cultura, Manuela Maffioli, «vogliono essere un’occasione per riprendere dinamiche di socialità in sicurezza, favorendo nuovi incontri e scambi e, nel contempo, favorendo un avvicinamento al mondo del teatro, approcciato in modo diverso a seconda dell’età. Vogliono però anche essere il riconoscimento di talenti e professionalità delle nostre realtà culturali, la cui attività ha subito un lungo e penalizzante stop a causa della pandemia e che ora stanno cercando di ripartire, come tutti i settori dell’industria culturale, in particolare dello spettacolo».

In particolare, Progetto Zattera Teatro propone ‘Eureka!’, una serie di animazioni alla lettura e laboratori manuali a tema, destinati ad un pubblico in età scolare di infanzia e primaria, che si svolgeranno:

Sabato 19 giugno – ore 16.00 “Il venditore di felicità” per bambini dai 6 ai 10 anni

Sabato 3 luglio – ore 10.30 “Il piccolo re dei fiori” per bambini dai 3 ai 5 anni

Sabato 18 settembre – ore 16.00 “Il mostro coraggioso” per bambini dai 5 ai 10 anni

La prenotazione è obbligatoria alla mail prenotazionesociale@libero.it

L’associazione Viandanti Teatranti propone i sabati teatrali, laboratori destinati ad un pubblico in età preadolescenziale (dagli 11 ai 14 anni) e adolescenziale (dai 14 ai 18 anni), che si svolgerà il 26 giugno, il 3, il 10 e il 17 luglio dalle 10.30 alle 12.00. Attraverso gli strumenti comunicativi del teatro, corpo, voce, spazio, oggetti, immaginazione, improvvisazione, i ragazzi esploreranno il mondo dell’arte.

La prenotazione è obbligatoria alla mail info@viandantiteatranti.it

In caso di pioggia i laboratori si svolgeranno nelle sale per adolescenti e per ragazzi della biblioteca.

(Foto generica)