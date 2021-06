Cade in bici a Sangiano, 74enne in ospedale con l’elisoccorso

(foto di Franco Aresi) – Intervento dell’elisoccorso nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 giugno, a Sangiano, per un incidente in bicicletta che ha coinvolto un anziano.

L’uomo, un 74 enne, stava percorrendo in bicicletta via Mameli, quando poco prima delle 16.30, per motivi ancora in corso di accertamento, è caduto ferendosi in modo serio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Sos dei Laghi che hanno poi chiesto l’intervento dell’elisoccorso per consentire un rapido trasporto all’ospedale dell’anziano.

Allertati anche i Carabinieri di Luino per i rilievi dell’incidente.

L’uomo, soccorso in codice rosso, è stato stabilizzato e poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.