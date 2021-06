Campi multisport UISP: Kabum e Sbocc, l’estate è al circo

Uisp è pronta a dare il via ad una nuova stagione di Centri Estivi Multisport su tutto il territorio nazionale, con l’entusiasmo e la qualità di sempre e con la speranza di poter ripartire verso una nuova normalità, di cui tutti abbiamo bisogno, in modo particolare bambini e adolescenti.

E la provincia di Varese non sarà da meno, con tre Centri attivi sul territorio, con diversi focus e diverse tipologie al centro. Uisp, attraverso i Centri estivi, promuove da sempre il diritto al gioco dei più giovani, investendo sulla formazione degli educatori ed operatori e sulla proposta di attività innovative e all’insegna dell’educazione.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono presenti sul sito nazionale Uisp e sui singoli siti internet dei Comitati territoriali e regionali Uisp. Per Varese le asd che hanno organizzato un centro estivo sono tre: oltre al Centro Studi Karate, che a Busto Arsizio organizzerà un campo estivo multisport nella scuola Pieve di Cadore, altre due realtà sono in partenza per le attività estive dedicate ai più giovani, con al centro le arti circensi. Il Centro Kabum a Varese e la Scuola di Circo Sbocc a Cardano al Campo sono in partenza per un’estate all’insegna della magia del circo.

Lo racconta Alessandra Pessina, responsabile di Kabum e referente dei centri estivi per il Comitato Territoriale. «Kabum ha una storia ormai abbastanza lunga e siamo una realtà riconosciuta nel quartiere che ci ospita, le Bustecche a Varese – racconta – quindi siamo già a buon punto con le iscriizioni. Ma c’è ancora qualche posto».

Anche per la scuola Sbocc le iscrizioni stanno andando bene, ma con qualche posto ancora a disposizione. Kabum aprirà le porte direttamente mercoledì 9 giugno, all’indomani della fine della scuola, e fornirà il servizio fino alla fine di luglio. Tra le proposte, moltissimi laboratori legati alle arrti circensi (dall’acrobatica alla giocoleria) e poi laboratori di maschere, di manualità, senza dimenticare la cura dell’orto condiviso.

«In più, una volta a settimana organizzeremo delle gite, alla scoperta delle bellezze del territorio – conclude Pessina – cercando di spostarci con i mezzi pubblici o addirittura a piedi».

Anche lo Sbocc, la scuola circo di Cardano al Campo, aprirà le porte da giugno a luglio, da lunedì 14 fino al 16 luglio. Un vero e proprio “Circus summer camp”, con la possibilità di imparare o approfondire giocoleria, acrobatica, acrobatica aerea, equilibrismo e teatro, con un’offerta varia e aperta ai ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Per informazioni è possibile consultare il loro sito web www.sbocc.it. Dal karate al circo, quindi, l’estate dei ragazzi con Uisp è all’insegna dello sport per tutti, che può aiutarli a ritrovare la spensieratezza e le relazioni, messe a dura prova in questo strano anno di pandemia.