Carlo Lucchina è il nuovo presidente di Varese per l’Oncologia.

Una scelta presa all’unanimità dal consiglio direttivo dell’associazione. Mauro Bandera, Roberto Borgo, Nicoletta Ferloni Caverzasio, Tommaso Grasso (tesoriere), Tiziana Hodach (segretaria), Luigi Molteni, Graziella Pinotti (vicepresidente), Marina Rossignoli, revisore dei conti unico: Sara Piemonti hanno votato per il manager esperto di sanità che succede a Gianni Spartà alla guida di Varese per l’oncologia per 17 anni.

“Opererò con l’attenzione per i pazienti e le cure sul territorio nel segno della feconda continuità”. È stato il commento di Carlo Lucchina, ex direttore generale della Sanità lombarda ed e dg di Asst Sette Laghi quando, nel 2004, nacque la Onlus con l’impegno di migliorare la qualità delle terapie, non solo cliniche, sul fronte della lotta ai tumori negli ospedali di Varese e del Verbano.