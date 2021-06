Casorate va in Europa: i ragazzi presentano la “piccola Inghilterra”

Quattro ragazzi di Casorate Sempione in Portogallo, per raccontare ai loro coetanei il territorio della “piccola Inghilterra”: il paese vicino a Malpensa è famoso per le sue scuderie e la pratica dell’equitazione (da cui il soprannome), per i suoi vasti boschi, ma anche per la sua comunità operosa.

Nell’ambito di WIP – Work in progress, progetto nato per rispondere al bando La Lombardia è dei Giovani di Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia, il Comune di Casorate Sempione ha portato in dote la sua esperienza relativa ai progetti Erasmus+, soprattutto in merito agli scambi giovanili.

Il progetto WIP si rivolge a chi, tra i 16 e i 30 anni, ha voglia di vivere esperienze formative e di crescita personale, sviluppando competenze trasversali utili al raggiungimento della propria autonomia, permettendo alle ragazze e ai ragazzi di sviluppare idee o passioni, orientando le proprie scelte in ambito universitario, lavorativo e associativo.

L’amministrazione Comunale – con l’assessore Fausta Battaglia – “crede fortemente nell’accrescimento di esperienze giovanili su vari ambiti e gli scambi rientrano tra queste, anzi si possono considerare luoghi privilegiati per l’acquisizione di soft skills”.

E’ stato quindi realizzato un video che i ragazzi selezionati porteranno in Portogallo e Turchia per presentare le varie attività del Comune: sostenibilità ambientale, inclusione sociale, oltre alla promozione di imprese locali che hanno fatto della trasformazione green la loro mission (Lazzati e Parasacchi)”.

I ragazzi sono partiti domenica 7 giugno per Viana do Castelo (Portogallo): verrà fatta una roadmap che si può seguire su questa pagina, così come tutte le iniziative collegate al progetto.

Per raccontare ai loro coetanei il paese i ragazzi useranno appunto anche un video – in apertura di questo articolo – che mostra le bellezze e le peculiarità della “piccola Inghilterra”, tra scuderie, aziende e altre curiosità.