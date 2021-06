In cinquecento al Lago di Monate per la traversata dell’Italian Open Water Tour

Un cesto di prodotti tipici portato da un gruppo di Trento, qualcuno è arrivato in macchina da Roma, altri hanno fatto gli italiani a Piombino pochi giorni fa.

È un mondo tutto da scoprire quello delle gare di nuoto in acque libere che domenica 20 giugno ha fatto tappa a Monate per la “Traversata dei pionieri”, la seconda dell’Italian Open Water Tour.

Il prato della canottieri si è riempito di boe colorate, costumi, tende e gazebo per una domenica di sport e divertimento, organizzata e gestita dall’Asd I Glaciali. Cinquecento iscritti per le tre gare in programma (5 km, 2,5 km e staffetta), un successo di pubblico che l’11 luglio verrà replicato a Maccagno per la “Traversata dei Castelli”, terza tappa del tour che dopo Vulcano, Monate e Maccagno toccherà Noli, Peschiera del Garda e Ischia.

La 5 km è stata vinta da Alessandro Addis, Stefano Ghisolfo e Andrea Zenatti, tra le donne prime Sara Petrolli, Daira Marin (direttamente dall’Argentina) e Camilla Montalbetti.