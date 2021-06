Clivio è covid free, il sindaco Peppino Galli ringrazia tutti i cittadini e invita a vaccinarsi

«Buongiorno, Clivio è finalmente Covid free”. Inizia così la lettera che il sindaco Peppino Galli ha pubblicato oggi sul sito del Comune per annunciare a tutta la cittadinanza che oggi in paese non si registra nessun caso di positività, e tutti i precedenti positivi risultano guariti.

«Una notizia bella e confortante dopo l’ultimo sofferto anno che abbiamo passato – scrive Galli ai suoi concittadini – Grazie per aver rispettato le direttive e le indicazioni che continuamente vi venivano inviate da noi come Comune, dagli enti regionali e nazionali. Un risultato non indifferente che sono contento di aver raggiunto tutti insieme: il merito è in gran parte Vostro».

Zero contagi non significa però la fine dell’emergenza e c’è ancora un passo da compiere: «La fine di questo periodo per tutti noi drammatico è vicina, se remiamo tutti nella stessa direzione aiutandoci e rispettandoci l’un l’altro. Il mio invito rimane sempre quello di aderire alla campagna vaccinale che ora ha aperto le iscrizioni anche ai giovani a partire dai 12 anni».

In totale nel piccolo comune che conta circa 2.000 abitanti, risultano dall’inizio della pandemia 176 contagi, di cui 172 guariti e 4 decessi. Dall’ultimo aggiornamento fornito lo scorso 26 maggio si sono negativizzate le 6 persone che risultavano positive e non ci sono stati nuovi casi di Covid.

Sul piano delle vaccinazioni al 30 maggio a Clivio risultano 766 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, pari al 39% della popolazione, e 331 quelli che hanno ricevuto la seconda dose, ovvero il 17% della popolazione.