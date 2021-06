Conferma in azzurro per Michele Ruzzier: giocherà il preolimpico con la Nazionale

Bella notizia per Michele Ruzzier e, di riflesso, per la Openjobmetis: il playmaker biancorosso, 28 anni, ha superato l’ultima selezione del commissario tecnico dell’Italia Romeo Sacchetti e farà parte del gruppo di 14 giocatori che disputeranno il torneo preolimpico di Belgrado. (foto FIP)

Un appuntamento delicato, perché è l’ultima possibilità per le nazionali partecipanti di ottenere un pass per i Giochi in programma a Tokyo tra meno di un mese. Una missione difficile per gli azzurri che disputeranno un girone a tre squadre con Senegal e Porto Rico e – in caso di vittoria del raggruppamento – se la vedranno in semifinale contro una tra Serbia (super favorita), Filippine e Repubblica Dominicana. Poi la finale tra le due rimaste in gioco. Si gioca al palasport “Pionir” dedicato a un grande allenatore della Ignis Varese, Aza Nikolic, dal 29 giugno al 4 luglio. Le partite saranno trasmesse sia da Sky sia da RaiSport.

L’Italia è priva di alcuni grandi veterani come Belinelli, Datome (che hanno rinunciato alla convocazione) e Gallinari, ancora impegnato nei playoff NBA con la maglia di Atlanta. Assente anche Hackett che da tempo ha detto addio all’azzurro. Ci saranno invece gli altri due uomini che hanno disputato l’NBA quest’anno, Melli e Mannion, oltre all’ex varesino Polonara ormai certezza a livello di Eurolega.

Ora per Ruzzier c’è da superare la concorrenza interna per andare a referto visto che per ogni partita Sacchetti dovrà mandare in tribuna due giocatori. Il play di Varese dovrà provare a “rosicchiare” spazio in un ruolo occupato anche dallo stesso Mannion e da Spissu (che ha però alcuni problemi fisici); anche la rivelazione dei playoff Pajola e il milanese Moraschini possono però fare da portatori di palla.

Nei prossimi giorni tra l’altro, sarà definitivamente sciolta la riserva sulla presenza di Ruzzier nella cabina di regia della prossima Openjobmetis: il play triestino può esercitare un’opzione di uscita dal contratto entro il 30 giugno, dopodiché sarà a tutti gli effetti confermato. Nelle scorse settimane sul suo nome si era concentrata l’attenzione di Milano (intenzionata a rivoluzionare il parco italiani dopo il flop in finale scudetto) ma per il momento non sono state formalizzate offerte.