Continua il rischio temporali, con luglio tempo più stabile

Negli ultimi giorni del mese ancora forte instabilità sulla zona Prealpina.

Lo dicono le previsioni del Centro geofisico prealpino di Varese che fotografano così la situazione: “L’alta pressione presente sul Mediterraneo e l’Italia favorisce tempo prevalentemente stabile e soleggiato ma con instabilità pomeridiana sui rilievi occidentali che sarà accentuata nei prossimi giorni dall’approssimarsi di una bassa pressione dalla Francia.”

Per oggi, lunedì 28 giugno “soleggiato e più caldo, afoso specialmente sulla bassa padana. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi che potranno portare locali rovesci o temporali principalmente su Ossola, Canton Ticino, Varesotto e Lario”.

Martedì sempre in gran parte soleggiato e caldo con temperature senza variazioni rilevanti. Più nuvole su Alpi e Prealpi, soprattutto in prossimità di Verbano e Lario, con possibilità di locali fenomeni temporaleschi nel pomeriggio e sera.

La tendenza per il resto della settimana prevede per mercoledì 30 giugno unamattinata soleggiata, in seguito annuvolamenti e locali temporali a partire dai rilievi in successiva estensione anche alla pianura in serata e nella notte.

Giovedì 1 luglio: cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte. Precipitazioni assenti.