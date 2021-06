Controlli in galleria: chiusure notturne sull’autostrada Lainate Como Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di valutazione delle gallerie “Villa Maria” e “Terrazze”, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

nelle quattro notti consecutive di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 giugno, con orario 21:00-5:00,

dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 giugno e dalle 23:00 di sabato 19 alle 7:00 di domenica 20 giugno

– sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate. Si precisa che saranno regolarmente transitabili i rami di ingresso, verso Lainate, della A59 Tangenziale di Como;

– sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso.

I suddetti tratti saranno chiusi anche nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 giugno, nei seguenti orari:

– dalle 21:00 di domenica 20 alle 5:00 di lunedì 21 giugno sarà chiuso il tratto Lago di Como-allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate;

– dalle 22:00 di domenica 20 alle 5:00 di lunedì 21 giugno sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso;

Si consigliano i seguenti itinerari alternativi:

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 verso Lainate:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, procedere su Via Bellinzona e sulla SP17 e rientrare sulla A9 alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900;

per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, immettersi su Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco, al km 29+900;

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso verso Chiasso:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina.