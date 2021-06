Il coro del liceo Candiani Bausch celebra con un concerto i 100 anni della chiesa del Sacro Cuore

In occasione del decennale della scomparsa di Angioletto Castiglioni avevano dato la possibilità ai presenti di far ascoltare le loro splendide voci. I ragazzi del coro del liceo musicale Candiani Bausch tornano a cantare in un’occasione pubblica venerdì 11 giugno alle ore 20,45, dopo la S. Messa concelebrata per la Solennità del Sacro Cuore delle ore 18,15, presieduta dal parroco Frate Maurizio Vanti.

Quel giorno, infatti, avrà luogo il concerto commemorativo che chiuderà i festeggiamenti per il centenario della Consacrazione del Santuario Sacro Cuore dei Frati Minori di Busto Arsizio. Protagonista è il Coro del Liceo Musicale Candiani-Bausch di Busto Arsizio, diretto dal Maestro Andrea Cappellari e accompagnato al pianoforte dal Prof. Enrico Barbagli che eseguirà musiche inerenti la solennità dell’evento con brani della tradizione sacra e popolare.

L’ingresso sarà contingentato e avverrà tramite prenotazione telefonica al Convento 0331.621613 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 18,00 alle 19,00.

CORO LICEO MUSICALE CANDIANI-BAUSCH

Nato nell’anno scolastico 2013-2014 è formato da alunni ed ex alunni del Liceo Musicale “Candiani-Bausch” di Busto Arsizio e segue il programma didattico che porta gli studenti a perfezionare la voce all’interno dell’unità corale.

Ha all’attivo numerosi concerti e partecipazioni in Convegni e Rassegne musicali (Università Cattolica di Milano, Fiera Internazionale della Musica di Cremona, e Rassegne USCI).

Il Coro è composto da:

Anania Isabel, Apicella Margherita, Asprella Alice, Bertone Luca, Bollini Miriam, Calabrò Giulia, Campanella Riccardo, Capo Jamiro, Caristo Lorenzo, Cavalli Dea, Cerbaro Federico, Chiappini Rachele, Citton Giada, Colmegna Leonardo, Colombo Daniele, Colombo Mirko, Copreni Camilla, Cozzi Sabrina, Cucchi Giulia, De Cusatis Simone, De Piccoli Arianna, Del Vecchio Claudia, Di Iorio Giulia, Di Garbo Maddalena, Farneti Aurora, Forlani Elisabetta, Forte Vincenzo, Gallazzi Giulia, Gamberoni Demetra, Garavaglia Lorenzo, Garofoli Matteo, Giovanardi Nicolò, Gobbo Dania, Grassi Filippo, Grigolo Giulia, Iannello Giulia, Iarrera Giorgia, Laurenti Gabriele, Leontini Elena, Luppi Frehiwot, Malizia Mattia, Mascheroni Sara, Monticelli Marco, Morlacchi Jacopo, Olioni Federica, Pallastrelli Sofia, Pangallo Marco, Pecchenini Lapo, Pelloni Matelda, Perrotta Tommaso, Pistone Alessia, Pistone Chiara, Reguzzoni Andrea, Rizzi Lisa, Rosenfeld Jackson, Rossi Camilla, Rovatti Sofia, Rubini Liliana, Rusconi Christian, Salmoiraghi Anita, Santoro Chiara, Scognamiglio Alessandra, Sette Gabriele, Silvani Alice, Spina Sophia, Tadini Thomas, Tessi Alessia, Tognon Simon, Trentino Dalila, Vandoni Camilla, Venegoni Chiara, Zanoni Alessia, Zarinelli Gaia

ENRICO BARBAGLI – pianoforte

Diplomato in Pianoforte al Conservatorio “ G. Puccini “ di La Spezia, Clavicembalo e Organo al Conservatorio “ G. Verdi “ di Milano. Docente di Teoria Analisi e Composizione al Liceo Musicale “Candiani-Bausch” di Busto Arsizio.

ANDREA CAPPELLARI – Direttore

Diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro, Strumenti a Percussione, Didattica della Musica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Docente presso il Liceo Musicale “Candiani-Bausch” di Busto Arsizio e il Conservatorio “Puccini” di Gallarate.

Autore di pubblicazioni edite da Ricordi, Carisch-Music Sales, Carrara.