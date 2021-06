Domenica Più Gallarate si presenta: è Sonia Serati la candidata a sindaca?

+Gallarate uscirà allo scoperto domenica 6 giugno, presentando in piazza Libertà ai cittadini di Gallarate il proprio candidato alla carica di sindaco per le elezioni amministrative 2021: l’appuntamento è per le 17 all’evento “Un nuovo sindaco per Gallarate”.

Dopo aver abbandonato l’idea del terzo polo moderato, la lista che si ispira a +Europa ha deciso di tentare la corsa da sola, sfidando il sindaco uscente, Andrea Cassani, la candidata del centrosinistra Margherita Silvestrini, Pietro Romano e altri aspiranti alla carica di primo cittadino.

All’incontro – in pieno rispetto delle norme del distanziamento sociale – interverranno sostenitori e candidati della lista.

I nomi più quotati fino a qualche settimana fa erano Giulio Del Balzo e Sonia Serati, ma quest’ultima sembra essere sempre di più la candidata scelta.