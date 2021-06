Donna investita a Solbiate Arno

Incidente stradale con investimento a Solbiate Arno: una donna di 59 anni è stata urtata da un’auto ed è stata soccorsa dai mezzi del sistema Areu-118.

È successo poco dopo le 8 in via Montebello, all’ingresso del paese dove si riuniscono le strade da Carnago o Oggiona con Santo Stefano (foto inviata da un lettore).

L’urto è stato violento, sul posto sono intervenute d’urgenza un’ambulanza e un’automedica: la donna è stata poi portata in ospedale a Busto Arsizio in codice giallo, vale a dire con ferite ma non in immediato pericolo di vita.

L’incidente viene rilevato dalla Polizia Locale di Solbiate Arno.

(Articolo aggiornato alle ore 9.10 di martedì 15 giugno 2021)