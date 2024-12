Con l’Immacolata a Solbiate Arno comincia il Natale: mercatini, musica e la Xmas Run

L’8 dicembre 2024 Solbiate Arno si veste di festa per un’intera giornata dedicata al Natale, con eventi pensati per coinvolgere grandi e piccini. Il centro del paese si animerà con i Mercatini degli hobbisti, aperti dalle 10 alle 18, offrendo l’occasione di trovare regali artigianali per il Natale. Ad accompagnare i visitatori ci saranno cori natalizi, musica dal vivo, stand gastronomici con specialità locali, vin brulé, cioccolata calda e molto altro.

Il cuore della giornata sarà la quarta edizione della Xmas Run, una passeggiata non competitiva a tema natalizio. Il ritrovo è previsto alle 14 in Piazza Giovanni XXIII, con partenza alle 15. La quota di partecipazione è di 5 euro e include un kit gara. In palio ci saranno premi per il gruppo più numeroso e per il miglior costume natalizio.

La giornata si concluderà con un momento magico per tutti: l’accensione dell’albero di Natale alle 17:00 in Piazza Giovanni XXIII, un evento simbolico che darà ufficialmente il via alle festività natalizie.

Tutto il ricavato della Xmas Run sarà devoluto in beneficenza, unendo il divertimento allo spirito solidale che contraddistingue il Natale. Per partecipare alla corsa, è possibile pre-iscriversi tramite la pagina Facebook “Lumaca Xmas Run” o il profilo Instagram @lumacaxmasrun.

La giornata è resa possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco, dell’Avis Comunale di Solbiate Arno OdV e al patrocinio del Comune di Solbiate Arno.