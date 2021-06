Dopo il guasto alla rete idrica di Castellanza, sacchetti di acqua in distribuzione al parcheggio Tigros

Il primo disagio è stato segnalato attorno alle 12, in via Binda, a Castellanza. Un primo comunicato della amministrazione comunale annunciava un guasto con problemi al funzionamento delle pompe di sollevamento del sistema idrico cittadino. Subito dopo la nota del Gruppo Cap secondo il quale il disagio era stato causato da «lavori stradali effettuati da terzi in via Binda a Castellanza. Si è prodotta la rottura di una condotta di acquedotto che ha interrotto l’erogazione dell’acqua potabile in gran parte del Comune di Castellanza e in alcune vie del Comune di Legnano. Gruppo CAP è intervenuto tempestivamente e ha già sul posto le squadre di emergenza per il ripristino del servizio».

Alle 16, un’altra comunicazione del Gruppo Cap segnalava il ripristino dell’acqua nelle zone interessate di Legnano: «Si sta continuando a lavorare costantemente per ripristinare l’erogazione dell’acqua potabile; i tecnici sono riusciti a circoscrivere il disservizio ad est della via Binda dove è avvenuta la rottura, mentre nella zona ovest c’è possibilità di bassa pressione. Le zone interessate da interruzione sono C.so Matteotti (tratto da via Cantoni a rotatoria S.S. 33 del Sempione/via per Busto Arsizio) e Via Dandolo (tratto da via Chiesa a via XXIV Maggio). L’erogazione dell’acqua potabile nelle vie di Legnano al confine con Castellanza adesso è regolare».

Alle 17.30, i tecnici di Gruppo CAP hanno individuato il guasto e hanno sostituito il pezzo ammalorato. Nel frattempo, è stato comunicato, che saranno distribuiti ai cittadini sacchetti di acqua potabile presso il parcheggio del supermercato Tigros, situato alla rotonda tra via Per Busto Arsizio (comune di Legnano) e Via Binda (comune di Castellanza).

In serata, alle 18.30, la conclusione dei lavori è stata così descritta in un nuovo comunicato: «I tecnici di Gruppo CAP hanno riparato il guasto causa del disservizio; l’erogazione dell’acqua potabile verrà ristabilita progressivamente in tutte le vie interessate. Continua la distribuzione dei sacchetti di acqua per i cittadini presso il parcheggio del supermercato Tigros, situato alla rotonda tra via Per Busto Arsizio (comune di Legnano) e Via Binda (comune di Castellanza)».