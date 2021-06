Due incidenti in poche ore con minori in bicicletta coinvolti a Castellanza e Fagnano Olona

Due incidenti in un pomeriggio di oggi (giovedì) con minori coinvolti, a bordo di una bicicletta proprio nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo questo mezzo di trasporto. Il primo incidente si è verificato a Castellanza, lungo la Saronnese, dove due ragazzi di 16 anni sono rimasti feriti fortunatamente in modo lieve, dopo essere stati urtati da una vettura.

Il secondo si è verificato a Fagnano Olona, in via Montello all’incrocio con via Diaz. Qui a riportare ferite piuttosto gravi è stato un bambino di 12 anni (trasportato in ospedale in codice giallo), con lui coinvolta anche una donna di 33. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso che poi è stato fatto rientrare (foto da facebook).