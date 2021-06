Eccellenza, la penultima può essere la giornata decisiva

La giornata numero 10 del Girone A di Eccellenza, penultima in programma di questo mini torneo, può essere quella decisiva per la lotta al primo posto, che vede coinvolte la Varesina e la Brianza Olginatese.

I bianconeri hanno un vantaggio di 3 punti sulle fenici, ma per loro sarà l’ultima gara di campionato, considerato il turno di riposo che li aspetta al turno numero 11. A Olginate ci sarà un avversario agguerrito come l’Ardor Lazzate, che è partita con grandi ambizioni e vorrà chiudere dimostrando il proprio valore in campo.

A Venegono Superiore arriverà invece la Pontelambrese. Per la Varesina l’unico risultato utile per credere ancora nel primo posto e nella promozione in Serie D sarà vincere.

Osserverà il turno di riposo la Vergiatese, mentre la Sestese ospiterà al “Milano” la Luciano Manara. Impegno esterno per il Gavirate che andrà a Seveso per fare visita alla Base 96.

Chiude la giornata la sfida tra Castanese e Milano City.