Emirates celebra la ripresa del volo diretto Milano Malpensa-New York JFK

Emirates ha ripristinato il volo Milano – New York, inaugurato otto anni fa, nell’ottobre 2013. Il Boeing 777-300ER utilizzato sulla rotta è atterrato oggi alle 14:20 sulla pista dell’aeroporto di Malpensa, ricevendo il saluto con i cannoni ad acqua e sancendo ufficialmente la ripresa dei collegamenti tra il capoluogo lombardo e la Grande Mela e tra Europa e Stati Uniti.

La tratta Milano-New York JFK è un’estensione del volo Emirates EK205 per Milano, operato dal Boeing 777-300 ER, con 8 posti in First Class, 42 posti reclinabili in Business e 304 posti dal design ergonomico in Economy. Il servizio verso New York JFK verrà effettuato quattro volte a settimana facilitando commercio e turismo e fornendo ai clienti di tutto il mondo maggiore connettività, comodità e scelta.

Il volo Emirates EK205 è partito da Dubai (DXB) alle 09:45, arrivando a Milano (MXP) alle 14:20, prima di ripartire alle 16:10 e giungere all’Aeroporto Internazionale John F.Kennedy di New York (JFK) alle 19:00 dello stesso giorno. Il volo di ritorno EK206 partirà dal JFK alle 22:20, arrivando a Milano alle 12:15 del giorno successivo. L’EK206 partirà nuovamente da Milano il giorno successivo alle 14:05, con destinazione Dubai, dove arriverà alle 22:10 (tutti gli orari sono locali).

«La ripresa del volo Milano-New York è un’ottima notizia che aspettavamo da tempo, e con noi i tanti clienti italiani che amano questa rotta» ha affermato Flavio Ghiringhelli, Country Manager Emirates in Italia. «Le cose stanno andando bene in Italia: abbiamo ripristinato i collegamenti con Milano, Roma e Bologna e dal 1° luglio riprenderemo a volare da e per Venezia, ripristinando completamente la nostra rete italiana. Il collegamento Milano-New York avrà quattro frequenze settimanali per il mese di giugno per poi diventare giornaliero da luglio. Il nostro volo per New York sarà ‘covid tested’, espressione che usiamo quando parliamo di voli che consentono ai passeggeri di fare un doppio test Covid prima della partenza e subito dopo lo sbarco per evitare la quarantena. Ma non sarà il nostro unico volo ad osservare questa procedura: da domani saranno operati in questo modo anche i nostri collegamenti tra Milano, Roma e Dubai e, quando sarà operativo, anche il collegamento da Venezia. Questa notizia è il risultato eccezionale di contatti costanti con le autorità italiane – ha aggiunto – che sicuramente daranno un rinnovato impulso ai viaggi e faciliteranno gli spostamenti in tutta sicurezza. Un provvedimento che abbiamo accolto con grande favore, soprattutto in vista di EXPO 2020».

«Siamo più che felici di condividere con Emirates la ripresa dei voli Milano-New York – ha dichiarato Armando Brunini, CEO SEA Milan Airports – Questa rotta con oltre 1 milione di passeggeri nel 2019 è di gran lunga la più grande rotta commerciale intercontinentale in Italia e il ripristino di 4 frequenze settimanali a giugno da parte di Emirates, insieme al previsto aumento a giornaliero nel mese di luglio, segna idealmente il punto di svolta del settore dell’aviazione e l’inizio della ripresa dell’economia. Il ritorno della domanda di traffico intercontinentale a Malpensa sarà supportato dall’estensione dei voli Covid Tested, inizialmente limitati a tre gateway statunitensi, verso altri aeroporti tra cui Dubai. Dal 1° giugno l’adozione da parte di Emirates di tale protocollo faciliterà l’ingresso in Italia del passeggero da Dubai e JFK, evitando la quarantena».

Emirates ha recentemente ribadito il proprio impegno sugli Stati Uniti, con la ripresa dei servizi verso 11 gateway (tra cui Orlando e Newark). Il ripristino della rotta Dubai – Milano – JFK offrirà più scelta ai viaggiatori che arrivano dall’Europa, dal Medio Oriente, dall’Asia occidentale e dall’Africa, potendo contare anche su comodi collegamenti verso altre città americane, tramite l’accordo di codeshare con JetBlue.

La compagnia aerea ha riavviato in modo sicuro e graduale le operazioni attraverso il suo network. Da quando è stata ripresa in sicurezza l’attività turistica a luglio, Dubai rimane una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, soprattutto durante la stagione invernale. La città è aperta ai turisti e a chi viaggia per lavoro. Dalle spiagge assolate alle attività culturali, dall’ospitalità di prima classe alle strutture per il tempo libero, Dubai offre una varietà di esperienze uniche. È stata una delle prime città al mondo a ottenere il riconoscimento Safe Travels dal World Travel and Tourism Council (WTTC), che sostiene le efficaci misure di salute e la sicurezza applicate da Dubai nei confronti dei suoi ospiti.

Flessibilità e sicurezza: la policy di prenotazione Emirates offre ai viaggiatori flessibilità e sicurezza per pianificare i viaggi. I clienti che acquistano un biglietto Emirates per viaggiare entro il 30 settembre 2021 possono usufruire di comode condizioni e opzioni di riprenotazione, se devono modificare i piani di viaggio; avranno la possibilità di modificare le date o di estendere la validità del biglietto per 2 anni.