Escursione in Val Vigezzo con il CAI di Varese

Appuntamento per domenica 20 giugno con il CAI sezione di Varese che propone un’escursione introduttiva al corso di escursionismo E1 (livello base) in partenza a settembre.

L’uscita sarà l’occasione per toccare con mano lo stile CAI e avvicinarsi al mondo della montagna e del trekking. Partecipare non implica automaticamente l’iscrizione al corso; quest’ultima potrà essere effettuata in un successivo momento.

DOVE

Meta dell’escursione è il monte Ziccher (1967 m), in Val Vigezzo, con partenza dall”abitato di Craveggia, frazione di Malesco, e risalita lungo un pendio molto dolce ed immerso in un incantato fitto bosco di conifere.

Per info e iscrizioni alla gita scrivere a iam@caivarese.it.