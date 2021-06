Europei, ora si fa sul serio: agli ottavi c’è Italia – Austria

Dopo il percorso netto nel girone con le tre belle vittorie su, in ordine, Turchia, Svizzera e Galles, per l’Italia ora inizieranno le partite a eliminazione diretta. Per gli ottavi di finale degli Europei di calcio, gli Azzurri affronteranno l’Austria. Appuntamento sabato 26 giugno alle ore 21.00 a Wembley. (Foto Facebook – Nazionale Italiana di Calcio)

QUI ITALIA

Il clima in casa Italia è decisamente sereno. Le tre vittorie nel girone A hanno portato entusiasmo e fatto impennare le aspettative. Saranno ancora out Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi; mister Roberto Mancini dovrebbe schierare Francesco Acerbi al centro della difesa con Leonardo Bonucci e Giovanni Di Lorenzo sulla destra. Nel 4-3-3 Azzurro in porta ci sarà Donnarumma, il reparto arretrato verrà completato da Spinazzola sulla destra mentre con Barella e Jorginho a centrocampo rimane vivo il ballottaggio tra Verratti e Locatelii. In attacco non dovrebbero invece esserci sorprese: Immobile al centro, Berardi a destra e Insigne a sinistra.

QUI AUSTRIA

Qualificata da seconda nel Girone B alle spalle dei Paesi Bassi, il cammino dell’Austria per ora conta: vittoria 3-1 sulla Macedonia, sconfitta 2-0 contro l’Olanda e successo decisivo 1-0 contro l’Ucraina. Il selezionatore, dal 2018, è Franco Foda, tedesco di Magonza ma il papà è originario di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Uomo simbolo della nazionale austriaca è il difensore David Alaba, che dopo aver giocato per oltre 10 anni nel Bayern Monaco, dal 1 luglio passerà al Real Madrid. Proprio sull’ormai ex bavarese si poggia il 4-1-4-1 che dovrebbe affrontare gli Azzurri. Sui 26 giocatori convocati per Euro 2020 solo in cinque non hanno giocato la passata stagione in Bundesliga, la massima serie tedesca, uno di questi è Marko Arnautovic, attaccante con una breve parentesi all’Inter ma nel 2010, l’anno del Triplete nerazzurro.

ARBITRO

L’arbitro dell’incontro sarà l’inglese Anthony Taylor, che sarà assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn mentre il quarto uomo sarà lo svizzero Sandro Schaerer.

DOVE VEDERLA

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Uno e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.

PROBABILI FORMAZIONI:

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic (Kalajdzic). All.: Foda

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti (Locatelli); Berardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini