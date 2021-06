Fibra ottica e asfaltature, partono i lavori a Casciago

Firbra ottica e asfaltature, inizio d’estate pieno di lavori a Casciago. Lo comunica il primo cittadino Mirko Reto con un post sui social ufficiali del Comune, sul sito e sulla app.

«Finalmente si comincia anche con la posa della fibra ottica a Casciago. Verrà sostituita la linea di media tensione da parte di Enel nelle vie San Vito, Campo dei Fiori e Postale Vecchia. Immediatamente dopo la posa del cavo si proseguirà con la posa della fibra – scrive il sindaco casciaghese -. La posa della fibra comincerà dalle vie Dell’Acqua, Mazzini, Manzoni, Pozzi, Carducci e San Martino per quanto riguarda la prima fase. Dopo la posa, si procederà alle asfaltature nelle vie Valtinella, Dell’Acqua, Mazzini da Via Giusti, Piave, Manzoni altezza di via Ronco, Verdi, San Martino, Solferino, Giusti. Ci scusiamo per eventuali disagi causati dai lavori, necessari per la manutenzione ed il miglioramento dei servizi. Nell’impegno di rendere in nostro paese sempre migliore».