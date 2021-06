Giovani, Europa e musica per il 2 Giugno di Gorla Minore

«Il futuro sarà bello con voi»: lo sguardo di tutta Gorla Minore si è posato questa mattina sui più giovani, risorsa e speranza per la comunità e la nostra intera nazione.

La celebrazione della Festa della Repubblica ha visto la compattezza del paese, con i due gruppi di maggioranza e opposizione, Polizia locale e Carabinieri, Protezione civile, Alpini e tanti cittadini intervenuti davanti al monumento dedicato a Sandro Pertini, per rendere omaggio tutti insieme a questo importante giorno.

Il sindaco Vittorio Landoni ha tenuto a evidenziare la rilevanza delle nuove generazioni, rappresentate dal Consiglio comunale dei ragazzi e dagli allievi del Centro musicale Carlo Ronzoni, capaci di impreziosire la giornata con le loro musiche e il loro talento.

Il corpo musicale Carlo Ronzoni, sempre ricco di talenti

«È bello pensare di poter re-iniziare con voi, giovani, che siete il nostro futuro, soprattutto dopo questo anno difficile per tutti» ha tenuto dunque a evidenziare il Primo cittadino.

Le parole di Landoni hanno poi ripercorso la storia d’Italia: «Oggi celebriamo uno dei giorni fondanti della nostra nazione. Il voto alle donne e delle donne è stato un passo fondamentale per l’Italia. In questi 75 anni ci sono stati momenti difficili, dal punto di vista economico e sociale: con il dopoguerra, e con lo stragismo di sinistra, destra e di stampo mafioso, ad esempio, che ha tentato di intaccare lo stato democratico. La risposta dei cittadini, però, è stata sempre compatta nel difendere il nostro Paese».

Un senso civico che si è perpetuato durante la pandemia: «Voglio esprimere riconoscenza verso chi, da oltre un anno, ha saputo fare la differenza per il Bene comune: medici, infermieri, operatori sanitari, Forze dell’Ordine, Protezione civile e volontari tutti. A tutti voi va il nostro Grazie».

Infine, uno sguardo oltre confine: «In questi 75 anni il nostro Paese ha fatto un cammino verso l’Unione Europea, un’Unione Europea sicuramente imperfetta, ma dobbiamo stare insieme e perfezionare ciò che abbiamo per camminare ancora insieme».