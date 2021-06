Guai a Genova, arrestato a Dumenza

Venerdì pomeriggio i carabinieri della stazione di Dumenza hanno tratto in arresto un 48enne da un po’ di tempo residente in zona, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Genova.

I fatti risalgono al 2017 quando, a seguito di un diverbio scaturito nei pressi di un campeggio di Arenzano dove si trovava, sono intervenuti i Carabinieri del posto per sedare gli animi.

Quel pomeriggio d’estate però, l’uomo non ne voleva sapere di calmarsi e, addirittura, ha estratto un coltello per difendersi opponendo resistenza ai militari. È stato quindi dichiarato in arresto in flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. Così, a seguito della sentenza ormai passata in giudicato, è stato condannato a scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione.

Per questo motivo, gli uomini guidati dal Luogotenente Giampaolo Paolocci della stazione carabinieri di Dumenza, dopo averlo individuato, lo hanno dichiarato in arresto e tradotto alla casa circondariale “Miogni” di Varese