Inaugurati 80 nuovi loculi nel cimitero di Castellanza

Sono stati inaugurati oggi, con la benedizione del parroco di Castellanza, gli 80 nuovi loculi realizzati dall’Amministrazione Comunale di Castellanza nel cimitero cittadino di via per Olgiate. Un’opera che si è resa necessaria e che è stata pensata per rispondere al fabbisogno per i prossimi anni, in attesa di un futuro successivo ampliamento.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, il vice sindaco, Cristina Borroni, l’assessore ai Lavori Pubblici, Claudio Caldiroli, il consigliere Mario Pariani, il direttore di Castellanza Servizi e Patrimonio, Stefania Preite, il parroco don Gianni Giudici.

I lavori, iniziati nel mese di febbraio sono stati conclusi nell’arco di 4 mesi, sotto la direzione di Castellanza Servizi e Patrimonio. I loculi sono stati realizzati a fianco del muro di ingresso di via per Olgiate e disposti su 20 colonne da 4 file.

Il progetto, del costo di 140.000 euro ha previsto l’utilizzo di diversi materiali: vetroresina, acciaio e marmo bianco di Carrara. La nuova campata ha una struttura portante antisismica, costituita da pilastri e ripiani in acciaio e dotata di impianto di illuminazione il tutto secondo le più recenti norme sanitarie. La pavimentazione è stata realizzata in lastre di porfido, mentre la porzione di pavimentazione che collega l’ingresso del cimitero alla nuova campata, di facile accesso anche a disabili, è realizzata con autobloccanti.

Pur essendo in forte crescita l’opzione della cremazione, è rimasta importante la richiesta di loculi, pertanto si è reso assolutamente necessario metterne un nuovo numero a disposizione L’amministrazione sta da tempo lavorando anche per acquisire l’area che potrà ospitare il successivo ampliamento definitivo del camposanto alle spalle delle campate realizzate negli anni novanta.

Inoltre, con l’avanzo di bilancio, sono state stanziate ulteriori risorse per interventi di manutenzione straordinaria (intonaci, ferri e ripristino delle murature ammalorate dalle piogge) dei loculi più “datati”, che risalgono agli anni sessanta. Ma sono in programma anche lavori mitigativi sulla struttura a “elle” che presenta alcune criticità ed è previsto anche il posizionamento agli ingressi di sbarre per garantire un maggior controllo degli accessi.

La presenza odierna al cimitero è stata anche l’occasione per ufficializzare il posizionamento di una targa sotto l’ulivo, simbolo di pace e speranza, messo a dimora in ricordo dei cittadini castellanzesi deceduti a causa della pandemia.

«La nostra Amministrazione – ha spiegato il sindaco Mirella Cerini – ha sempre mantenuto alta l’attenzione sul cimitero cittadino. La realizzazione di nuovi loculi è un intervento importante e urgente che risponde ad una necessità di tutta la comunità. In questo modo riusciremo a far fronte alle richieste di nuovi loculi nel medio periodo. Siamo però consapevoli della necessità di ulteriori interventi sia di ampliamento che di manutenzione. Abbiamo inoltre dato mandato Castellanza Servizi e Patrimonio di introdurre correttivi che possano garantire un miglioramento nella gestione di un luogo così importante per tutti noi e anche una miglior sicurezza».