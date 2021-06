La Fabbrica dei Baci in scena a Marchirolo per Piambello dal vivo

Il Festival teatrale Piambello dal vivo arriva a Marchirolo, sabato 19 giugno alle ore 21 ospite della palestra comunale dove la compagnia Intrecci teatrali porterà in scena lo spettacolo per grandi e piccini “La fabbrica dei baci”, finalista del premio Inbox 2020.

Uno spettacolo tra musica e parola che condurrà il giovane pubblico, ma anche quello adulto, in un’avventura particolare, densa di emozioni e farà riflettere e pensare sul mondo in cui viviamo e sulla necessità di riconquistare quelle emozioni semplici che a volte sono difficili da esternare.

Pennino vive a Semprefreddo, un paese dove fa talmente freddo che per mangiare i ghiaccioli bisogna prima metterli nel microonde. E dove soprattutto si comperano i baci! Perché a Semprefreddo hanno dimenticato da tempo come si dimostra l’amore…. e così la gente li compera al supermercato, chiusi nelle loro scintillanti scatoline. Ce ne sono di tutti i tipi e per ogni occasione: baci della buonanotte, baci per la mamma, baci tenerotti… E ogni giorno per legge bisogna festeggiare qualcosa, così il consumo dei baci aumenta e i guadagni della fabbrica volano alle stelle.

E così Pennino deve risolvere un problema: ha dimenticato che il giorno dopo è la Festa della Mamma e non ha comprato neanche un piccolo bacio da regalarle. E ora che i negozi sono chiusi, a Pennino non resta che entrare nella spaventosa fabbrica di Baci e rubarne un bel po’ per la sua mamma.

Ma l’avventura lo porterà di fronte al grande mistero della città: come funziona davvero quella fabbrica? Quale progetto ha il suo temibile proprietario? E dov’è finito il papà di Pennino? Il lieto fine, come in ogni favola che si rispetti, è assicurato, ma non prima di aver esaurito una girandola di avventure che si susseguiranno fino alla grande scoperta finale, la più bella e inaspettata di tutte.

La partecipazione all’evento è per tutti gratuita, ma i posti sono limitati. Si rende quindi necessaria la prenotazione cliccando questo link.