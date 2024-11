A Marchirolo un murale e un incontro con gli studenti nella Giornata contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Amministrazione comunale di Marchirolo organizza due momenti rivolti in particolare ai ragazzi.

Alle 14,30 al palazzetto dello sport di Marchirolo si terrà la presentazione del murales creato dall’artista Fabio Rech, mentre alle 15 è in programma un incontro con le classi della scuola secondaria al Parco Camilliani per un momento di confronto su questo tema che riguarda da vicino anche i più giovani.

L’opera di Fabio Rech, artista di Marchirolo, in particolare resterà come messaggio permanente per i più giovani: nel suo lavoro ha voluto sottolineare la volontà di dire basta alla violenza sulle donne e di rifiutare ogni forma di abuso.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in Sala Torreggiani.