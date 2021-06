La Liuc chiama gli studenti di Ingegneria gestionale: “Esonero della retta per due meritevoli”

La LIUC chiama i futuri ingegneri e rinnova l’opportunità anche per l’Anno Accademico 2021/22. Esonero totale dalla retta per due studenti meritevoli. I prescelti dovranno impegnarsi in un progetto dedicato alla sostenibilità.

L’ateneo castellanzese torna, dunque, a premiare gli studenti eccellenti che scelgono il corso di laurea in Ingegneria Gestionale: anche per l’Anno Accademico 2021/22, infatti, sono stati stanziati due esoneri dal pagamento della retta universitaria, del valore unitario di 6.650 Euro.

Il premio potrà essere confermato anche per l’iscrizione agli anni accademici successivi in base al buon andamento accademico dello studente e allo svolgimento di un progetto riguardante l’implementazione dei Sustainable Development Goals 2030 (SDG) nelle strategie di sviluppo delle imprese e delle organizzazioni.

In particolare, il progetto potrà riguardare l’introduzione di modelli di business sostenibili, anche per le piccole e medie imprese, oppure l’area della sanità, con particolare riferimento all’introduzione di tecnologie innovative e all’uso dei social.

Possono presentare domanda studenti iscritti al 5° anno di una Scuola Secondaria Superiore che hanno conseguito nel 3° e 4° anno una media di voti complessiva non inferiore a 8,5. Saranno inoltre considerati il curriculum vitae, le certificazioni linguistiche o informatiche conseguite, le attività extrascolastiche praticate e l’esito di un colloquio motivazionale, teso a individuare l’interesse del candidato in merito alle tematiche della sostenibilità e l’attitudine a sviluppare un progetto pluriennale in sinergia con università e aziende.

«Questa iniziativa – spiega il Direttore della Scuola di Ingegneria Industriale, Raffaella Manzini – si inserisce nel complesso delle tante attività sviluppate dalla Scuola di Ingegneria LIUC sul tema della sostenibilità, con un percorso trasversale dedicato ad approfondirne gli aspetti Ambientale e Sociale, accanto a quello economico che è tradizionalmente parte della formazione degli ingegneri gestionali». Nel caso di studenti fuori sede, è previsto anche un contributo alloggio. Scadenza: 12 luglio 2021

Per informazioni: http://www.liuc.it/entra-alla-liuc/borse-di-studio/bandi-di-concorso/altre-tipologie-di-contributo/