La piscina di Somma Lombardo riapre a fine agosto

Lunedì 23 agosto riaprirà la piscina di Somma Lombardo: ad annunciarlo è Spes Sport, l’azienda che se ne occupa, insieme all’assessorato allo Sport.

«Nonostante il passaggio in zona bianca, quello estivo è il periodo meno indicato a livello di frequenza, e di conseguenza economico, per riaprire impianti natatori al coperto come quello di via Palestro, già gravemente minati da un anno di stop», spiega l’assessore allo Sport, Edoardo Piantanida Chiesa, che ha aggiunto: «Pur nella difficoltà dettata dall’emergenza sanitaria la piscina c’è, così come la voglia di tornare alla normalità e garantire a un servizio importante per tutti i sommesi – e non solo – con l’attività regolare a partire dall’ultima settimana di agosto».

Storicamente la piscina nei mesi estivi è stata chiusa per lavori di manutenzione. Aprire a fine agosto – precisa Piantanida – è una scelta «oculata data da buon padre di famiglia: non aumentare il disavanzo della piscina, che purtroppo c’è stato a causa del Covid, partire tutto d’un fiato a fine agosto».

La data del 23 agosto permetterà di «riprendere l’attività in toto, prima con un’attività libera e successivamente con la corsistica».

Nel frattempo, da lunedì 21 giugno tutti lunedì, dalle 10 alle 14, e i giovedì, dalle 14 alle 18, la segreteria della piscina sarà aperta, o raggiungibile telefonicamente al numero 0331 982232, per informazione su abbonamenti, corsi, recuperi, voucher o iscrizioni per la nuova stagione.

Qualsiasi richiesta potrà essere inoltrata anche via mail all’indirizzo piscinasomma@gmail.com. Aggiornamenti e ulteriori news verranno pubblicate sui canali social (Facebook e Instagram) dell’impianto.