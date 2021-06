La web app Vicino@te dell’Asst Sette Laghi premiata dal Politecnico

ASST Sette Laghi con il progetto della web app Vicino@te ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito dell’edizione 2021 del Premio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, il riconoscimento dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità che punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della sanità digitale in Italia. I riconoscimenti sono stati assegnati in occasione del convegno online “Sanità digitale oltre l’emergenza: più connessi per ripartire”. A seguito delle valutazioni di una giuria qualificata, il riconoscimento è stato consegnato a 11 realtà che si sono maggiormente distinte nella capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali, selezionate tra centinaia di progetti provenienti da tutta Italia.

«I progetti vincitori rappresentano esempi di tecnologie digitali utilizzate come leva di innovazione e cambiamento – dice Cristina Masella, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità –. L’obiettivo del premio è dare visibilità alle realtà più innovative, per sostenere la cultura dell’innovazione digitale in Sanità e generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze di eccellenza».

La menzione, ottenuta nella categoria “Servizi al cittadino”, è così motivata:”Per il progetto “Vicino@TE in ASST Sette Laghi: per essere più vicini ai propri cari”, che permette la comunicazione tra familiari, personale sanitario e pazienti durante l’emergenza sanitaria, grazie ad un portale Web/App che ha consentito ai familiari di essere virtualmente vicini al proprio caro e di essere informati tempestivamente sullo suo stato di salute”.

Introdotta in via sperimentale nel dicembre 2020, la web app è stata inizialmente utilizzata da sette reparti dell’Ospedale di Circolo. Dal marzo di quest’anno l’utilizzo è stato esteso ad altri sette reparti sempre a Varese mentre tra breve sarà possibile accedervi anche per i ricoverati nelle altre strutture di ASST Sette Laghi.

»Sono davvero felice -commenta Gianni Bonelli, Direttore Generale di ASST Sette Laghi – che una realtà accademica così prestigiosa a livello internazionale come il Politecnico di Milano abbia riconosciuto la qualità della nostra idea. In questi mesi così difficili anche per i familiari impossibilitati a visitare i propri congiunti ricoverati, questa semplice app è stata un conforto, un sollievo, un canale importante di comunicazione e ha fatto risparmiare molto tempo sia ai familiari che al personale. Anche da questi apparenti dettagli – conclude Bonelli – si valuta la qualità del “prendersi cura” che non è solo curare ma accompagnare il paziente e i suoi familiari in un percorso umano e valoriale fatto essenzialmente di relazioni attraverso la malattia fino alla guarigione».

«Vicino@TE – precisa l’ingegnere Mario Fregonara Medici, Responsabile Sistemi Informativi di ASST Sette Laghi – è uno strumento pensato per consentire anche ai molti pazienti che non hanno con sé uno smartphone oppure che non sono nelle condizioni cliniche di utilizzarlo, di comunicare con i propri parenti. La piattaforma – di utilizzo facile ed intuitivo – permette ai familiari dei pazienti ricoverati di ricevere o richiedere informazioni sullo stato di salute del proprio caro ed anche di inviargli delle dediche o messaggi o immagini di sostegno e di affetto. La web/app non permette solo la classica videochiamata, ma anche lo scambio di messaggi o domande tra il familiare e gli operatori di reparto».