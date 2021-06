L’anagrafe in tabaccheria, a Busto Arsizio è realtà

Grazie ad una convenzione tra l’Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Tabaccai, da oggi è possibile richiedere alcuni certificati anagrafici in nove tabaccherie della città di Busto Arsizio.

A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie associate FIT del Comune e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

Oggi il sindaco Emanuele Antonelli ha ritirato il primo certificato emesso dalla Tabaccheria di via Magenta 16/b: «E’ un servizio importante perché ci permette di semplificare la vita dei cittadini e di tagliare le code all’ufficio anagrafe: chi ha bisogno di un certificato anagrafico potrà recarsi presso la tabaccheria più vicina a casa, risparmiando tempo. Stiamo puntando sempre più sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione. Un’operazione che valorizza le tabaccherie e presto anche le edicole come punti di riferimento sul territorio».

«Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – ha dichiarato Mirco Andreani, presidente della Federazione Italiana Tabaccai Provinciale -. La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno».

Le prime che aderiscono al servizio sono:

tabaccheria n. 1 piazza Manzoni 7

tabaccheria n. 3 via XXII Marzo 2

tabaccheria n. 19 via Benvenuto Cellini 9

tabaccheria n. 21 viale Rimembranze 21

tabaccheria n. 24 piazza Toselli 1

tabaccheria n. 32 via Magenta 16/b

tabaccheria n. 39 corso Italia 18

tabaccheria n. 47 via Masaccio 18

tabaccheria n. 56 viale Repubblica 73

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

Nascita

Morte

Matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Stato civile

Stato di famiglia

Stato di famiglia e di stato civile

Residenza in convivenza

Stato di famiglia AIRE

Stato libero

Unione civile

Convivenza

Per ogni operazione di rilascio dei certificati il costo è di 2 Euro.