Marco Sgrò confermato allenatore del Legnano calcio

Dopo la conferma del direttore sportivo, ecco quella dell’allenatore. Il Legnano calcio, quindi, riparte dal ds Vito Cera e da mister Marco Sgrò. L’ufficialità della decisione oggi, venerdì 4 giugno.

«Abbiamo chiuso la trattativa in un attimo e sono davvero soddisfatto – così Cera -. Mister Sgrò ha fatto disputare alla squadra un girone di ritorno da prima della classe. Ha saputo creare un ambiente ideale e, di conseguenza, ha risollevato il gioco e la classifica. Il merito in più è averlo fatto con umiltà, semplicità e grande professionalità. La sua profonda esperienza nel calcio ad altissimi livelli si è vista tutta. Non potevamo che ricominciare da lui».