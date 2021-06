Mastromarino: “La fascia di confine deve tornare a vivere!”

La notizia della nuova ordinanza del Ministro Speranza che apre, di fatto, le frontiere per i residenti nelle aree di confine, è accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Lavena Ponte Tresa Mastromarino:

«Sentire la responsabilità di rappresentare la propria comunità e le comunità di frontiera ti obbliga all’impegno incessante e continuo nel rappresentare le nostre istanze.

Questa sera il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che consente l’ingresso in Italia dalla Svizzera senza più necessità di tampone o di altra limitazione per 24 ore per una fascia di 60 km.

La gioia sopravanza la stanchezza.

GRAZIE a tutti voi commercianti, cittadini di frontiera, associazioni;

GRAZIE ai nostri rappresentanti politici locali;

avete dato forza alla nostra voce.

La fascia di confine deve tornare a vivere!»