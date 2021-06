Medaglia d’argento per la sommese Claudia Cerutti alle finali nazionali di judo

Il Varesotto protagonista alle finali nazionali di judo di Lignano Sabbiadoro, dove la sommese Claudia Cerutti (in foto) sale sul secondo gradino del podio raggiungendo una prestigiosa maglia d’argento nella categoria “senior”.

Nella cornice del Bella Italia & Efa Village sono stati oltre trecento i judoki under 35 provenienti da tutto il territorio nazionale per conquistare il titolo di campione nazionale senior 2021.

Anche in questa occasione la provincia dei Sette Laghi ha brillato grazie ai suoi giovani atleti ed ha conquistato un prestigioso argento con la rappresentante del Ken Kyu Kai Somma Lombardo Claudia Cerutti nella categoria femminili al limite dei 78 kg.

Due gli incontri disputati da Claudia, che esordito con una sconfitta contro la forte avversaria della Dojo Equipe Bologna Vuk Betty riscattandosi poi con una vittoria contro Faraone Federica del Cus Perugia.

In questo weekend, tra sabato 26 e domenica 27 giugno, in programma le fasi regionali del campionato nazionale U15 esordienti B a Ciserano (Bg). Una competizione che vede molti atleti varesini in gara per conquistare un posto per finale del 3 e 4 luglio prossimi in programma al PalaPellicone di Ostia.