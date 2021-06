Openjobmetis riparte con #Openthetop, la ricerca di dieci nuovi area manager

Openjobmetis, prima e unica agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, lancia l’iniziativa di recruitment #OpenTheTop per la ricerca di dieci area manager da inserire nel proprio organico. L’azienda, che proprio quest’anno festeggia il suo ventennale, ha avviato l’attività di ricerca di nuovi talenti manageriali a cui affidare la responsabilità e il coordinamento dei team di lavoro partendo da Lombardia ed Emilia – Romagna.

IL MOMENTO GIUSTO

#OpenTheTop viene lanciata in un periodo in cui le prospettive economiche delle imprese, con cui Openjobmetis da 20 anni si interfaccia per la ricerca, selezione, somministrazione, e formazione del personale, appaiono ora più rosee e in linea con quelle dei principali Paesi europei, anche alla luce degli investimenti che garantirà il PNNR. In un’economia in ripresa, dunque, Openjobmetis continua a generare occupazione e vitalità all’interno del mercato del lavoro, avendo peraltro chiuso il 1° trimestre del 2021 con una crescita record che, rispetto al periodo di riferimento non si era mai registrata in due decenni di attività.

IL CAPITALE UMANO FA LA DIFFERENZA

La scelta di investire nel rafforzamento dell’organico nasce dalla convinzione di voler continuare a puntare sull’alta competenza e sul capitale umano. «Questo è il momento giusto per i talenti HR di cogliere un’occasione unica di crescita e di realizzazione professionale – ha dichiarato Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis -. Abbiamo sempre sostenuto che nessun imprenditore può permettersi di rinunciare al valore generato dai suoi dipendenti, tanto più in un momento chiave per la ripartenza. Oltre ad averlo sostenuto, ora lo dimostriamo ancora una volta con i fatti, lanciando questa importante iniziativa. #OpenTheTop aiuterà noi a continuare a crescere e, di riflesso, aiuterà gli attori del tessuto produttivo di Lombardia ed Emilia-Romagna ad affrontare le sfide del futuro».

COSA FARANNO I NUOVI AREA MANAGER

Focus dei nuovi area manager sarà il coordinamento del team presente sul territorio. Un ruolo, quindi, ben più ampio del mero ambito “sales”, che va dalla definizione del budget alla responsabilità della crescita professionale delle persone della propria squadra, riportando direttamente al Direttore commerciale e all’Amministratore Delegato.

L’area manager conosce molto bene il territorio sia in termini di tessuto imprenditoriale che di posizionamento rispetto alla propria concorrenza. Inoltre, è capace di sviluppare una relazione di partnership per i clienti fornendo loro consulenza giuslavoristica e supporto nell’attuazione dei cambiamenti organizzativi. Dotato di visione strategica e pensiero, il candidato ideale è una persona ambiziosa, intraprendente, costruttiva, con un forte orientamento al risultato e al problem solving; è diplomato/laureato, e preferibilmente conosce il CRM SalesForce. Si offrono un inquadramento contrattuale di sicuro interesse e numerosi benefit di alto livello. Per candidarsi: https://www.openjobmetis.it/it/candidati/entra-nel-team/opportunita-di-lavoro/chi-cerchiamo-adesso