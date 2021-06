In palude Brabbia di notte, alla scoperta di allocchi e raganelle

Ritornano anche quest’anno le visite guidate alla scoperta degli animali notturni. L’oasi Lipu della riserva palude Brabbia propone una passeggiata lungo i sentieri dell’oasi con l’orecchio teso per ascoltare il richiamo dell’allocco e dell’usignolo e sentire il gracidare di rane e raganelle. Tutto questo nel fascino misterioso della palude in veste notturna.

Sei gli appuntamenti:giovedì 10 giugno, venerdì 11 giugno, sabato 12 giugno e giovedì 17 giugno, venerdì 18 giugno e sabato 19 giugno.

Il ritrovo è alle 21.30 presso il centro visite della riserva palude Brabbia in via Patrioti 22, Inarzo. L’evento si tiene interamente all’aperto e viene annullato in caso di maltempo. La visita terminerà entro le 23.30. Si consigliano scarponi, torcia e antizanzare.

L’evento è consigliato per adulti e bambini sopra gli 8 anni: la prenotazione è obbligatoria sul sito www.lipupaludebrabbia.it. Per informazioni: oasi.brabbia@lipu.it – tel 3939153897

Donazione 8 € adulti e € 5 bambini e soci Lipu.