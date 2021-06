A Varese l’arpa elettrica di Cecilia Chailly per la rassegna “Parola di donna”

Ultimo spettacolo, lunedì 14 giugno, per la rassegna “Parola di Donna”. L’appuntamento è per le 19.30 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi, con Cecilia Chailly in “Sempre nuova è l’aurora”, recital di una delle musiciste più interessanti del panorama nazionale.

Considerata pioniera dell’arpa elettrica, Cecilia Chailly è la testimonial del primo prototipo prodotto dalla ditta Salvi. Con il suo strumento si esibisce in “Fuori orario”, dove viene scoperta da Mina che la invita a collaborare in “Ridi Pagliaccio”. Il successo è cresciuto sempre più, portandola anche a registrare per Ludovico Einaudi l’album “Stanze”.

Con la sua musica si è esibita nei più importanti teatri e festival italiani, in Europa, Giappone, Cina, Taiwan, Libia, per Papa Wojtyla, Shinso Ito e il Dalai Lama.

Il suo mondo musicale è stato definito “delizioso” da Ennio Morricone e “profondamente toccante e meditativo” dal cantante Sting.

Dopo un periodo oscuro, interiore, di assenza forzata dalle scene e dalla socialità, Cecilia ritorna sul palco con la sua arpa elettrificata. Con una nuova tecnologia gestita da lei, ripropone i pezzi del suo repertorio in una chiave diversa e mutevole.

Per partecipare all’evento è necessario scrivere all’indirizzo mail paroladidonnavarese@gmail.com per prenotarsi oppure chiamare il 338 2039505

L’acquisto dei biglietti al botteghino sarà possibile dalle 09.30 alle 19.30 il giorno stesso dello spettacolo.