I pensieri sul ciclismo di Gianni Bugno nella serata di Busto Arsizio

Serata dedicata a un grande corridore del recente passato a Busto Arsizio: Gianni Bugno. Il campione monzese è stato ospite degli organizzatori della Tre Valli Varesine nell’ambito di una serie di eventi collaterali legati alla classicissima della “Binda” che vede quest’anno la disputa della 100a edizione.

L’incontro si è articolato intorno alla presentazione del libro “Per non cadere. La mia vita in equilibrio“, la biografia del due volte campione del mondo scritta insieme a Tiziano Marino ed edito da Baldini+Castoldi.

La serata, condotta da Sergio Gianoli, ha permesso ai presenti di conoscere più da vicino l’ex professionista lombardo e portato alla luce alcune elementi presenti nel volume e altri suoi pensieri legati al ciclismo. Sono stati il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e l’assessore allo sport Laura Rogora a fare gli onori di casa, con Renzo Oldani che ha portato il saluto della Società Ciclistica Alfredo Binda e con il presidente nazionale Cordiano Dagnoni a rappresentare la Federazione Ciclistica Italiana.