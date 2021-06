Planetario nel Parco Pineta, costruita la cupola

Proseguono velocemente i lavori per la costruzione del planetario nel Parco Pineta, al Centro didattico scientifico che già ospita l’osservatorio astronomico. Nella foto è possibile vedere l’avanzamento dei lavori nel mese di giugno 2021. La struttura, una volta completata, potrà accogliere ben cinquanta visitatori per volta e per il prossimo autunno potrebbe già essere fruibile dal pubblico, grazie al personale del Parco Pineta che già si sta occupando di tutte le attività del Centro.

Il planetario sarà parzialmente interrato, inserito in un lieve declivio e in armonia col contesto naturale del Parco. All’interno saranno ricavati fino a una quarantina di posti a sedere per l’osservazione delle immagini proiettate a 360 gradi sulla cupola. Il costo complessivo dell’intervento è di 330.000 euro, interamente finanziati dal programma Interreg. A questo finanziamento si aggiunge un ulteriore contributo di Fondazione Cariplo, tramite la Fondazione Comunitaria del Varesotto, che ha stanziato 80.000 euro destinati all’allestimento degli spazi interni e alle attrezzature scientifiche.